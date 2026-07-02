Modica, tradito dall’agitazione al controllo: 35enne denunciato con 30 grammi di hashish nei pantaloni

MODICA, 02 Luglio 2026 – I carabinieri della Compagnia di Modica hanno denunciato a piede libero un trentacinquenne modicano per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’intervento si è consumato sulle strade di Modica, dove l’attenzione dei militari dell’Aliquota Radiomobile si è concentrata su un’autovettura condotta da un trentacinquenne del posto. Durante l’accertamento, l’atteggiamento visibilmente agitato e preoccupato del conducente ha insospettito i Carabinieri, che hanno così deciso di approfondire il controllo con una perquisizione personale e veicolare. L’intuizione dei militari si è rivelata fondata: l’uomo nascondeva nei pantaloni circa trenta grammi di hashish, già suddivisi in dosi pronte per la commercializzazione. Per tali motivi, la sostanza è stata sequestrata e l’automobilista è stato deferito alla Procura della Repubblica di Ragusa per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio.

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