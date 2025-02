 Zelensky a Washington…l’opinione di Rita Faletti

“Perché dovrei offendermi se Trump mi dà del dittatore? Se mi offendessi, ammetterei di esserlo.” Il commento di Zelensky all’accusa del presidente americano. Gli insulti che l’hanno investito non turbano il presidente ucraino che nel tourbillon di idee senza costrutto di un’Europa che non sa che pesci prendere, mantiene i nervi saldi e la mente lucida. Domani Zelensky dovrebbe incontrare Trump a Washington per firmare il patto sui minerali da cui far partire i rapporti tra i due paesi. La bozza di accordo prevede che americani e ucraini sfrutteranno congiuntamente le risorse minerarie e che i proventi derivanti confluiranno in un fondo comune. La clausola dei 500 miliardi di dollari da restituire all’America è stata espunta. Ma Zelensky è chiaro: il punto centrale dell’accordo è l’ottenimento di garanzie di sicurezza da cui dipende il futuro del cessate il fuoco, cioè la certezza che la Russia non invaderà nuovamente l’Ucraina. La migliore garanzia sarebbe l’ingresso nella Nato, che Trump ha respinto perché è la linea rossa imposta da Mosca. Sulla sicurezza, nella bozza di accordo si legge che “l’America investirà in un’Ucraina sovrana, stabile e prospera, che si adopererà per una pace duratura e che sosterrà gli sforzi volti a garantire la sicurezza”. Parole che significano tutto e niente. Zelensky è consapevole che la fascinazione del presidente americano per Putin è pericolosa e che a dare le carte sulla “pace” in Ucraina potrebbe essere Mosca. Prova ne è il fatto che lo sprovveduto presidente americano, nella sua ammirazione acritica per le autocrazie e nel suo sconfinato narcisismo, abbia messo sullo stesso piano aggredito e aggressore, abbia trattato la Russia al pari dell’America, sia stato bacchettato da Lavrov per aver accettato la proposta di Macron di ricorrere a una forza di peacekeeping sul territorio ucraino. Il ministro degli Esteri russo è stato categorico: non possiamo fermarci alla linea del fronte, il resto dell’Ucraina dovrà essere epurato dalle “leggi razziste” contro chi parla russo e dovrà essere completamente disarmato. Il contenuto del messaggio è inequivocabile: anche Zaporizhzhia e Kherson faranno parte della Federazione russa, i russofoni saranno difesi dai carri armati di Mosca che non dovranno trovare ostacoli nella loro avanzata. Solo un idiota si rifiuterebbe di vedere in quell’avvertimento il piano di occupazione preparato dal Cremlino molto prima che i blindati con la lettera “Z” entrassero in Ucraina il 24 febbraio 2022. Con Biden presidente, Putin avrebbe qualche difficoltà a imporre i propri desiderata. Il contrario di quello che aveva fatto credere, quando, alla domanda su quale candidato sarebbe stato migliore per la Russia come presidente degli Stati Uniti, rispose: “Biden è una persona più esperta e prevedibile, è un politico di vecchia formazione” per poi aggiungere: “Ma lavoreremo con qualsiasi leader americano di cui il popolo americano si fida”. Al Moscow Times, un funzionario russo ha detto che la squadra di Trump ha sposato la causa di Putin, cioè la teoria di un ordine mondiale multipolare, giudicando la cosa molto positiva. La promessa di Trump di porre fine alla guerra è stato un regalo a Putin prima che all’America, che non sarà ricambiato. E’ il retropensiero di Zelensky che deve comunque tentare di mostrarsi ottimista: “Trump può davvero porre fine alla guerra, perché è forte e imprevedibile”. Forza e imprevedibilità, una combinazione inconsueta che non fa ben sperare, come l’arguzia del presidente ucraino suggerisce. Il solito funzionario russo ci informa che Putin ha commentato con una certa soddisfazione le uscite di Trump su Canada e Groenlandia e che la propaganda del Cremlino si è messa immediatamente al lavoro: se il presidente americano minaccia l’uso della forza per occupare la Groenlandia, l’annessione della Crimea e l’invasione dell’Ucraina sono legittime. Il ragionamento non fa una grinza: quando le regole del diritto internazionale sono disattese da chi le ha volute per primo, perché altri paesi dovrebbero rispettarle? Cina India e Corea del nord stanno seguendo il corso degli eventi con molta attenzione e così gli stati che vorrebbero ridisegnare i propri confini. Che sia questo che Trump desidera per fare l’America sempre più grande? Per il momento l’impressione è che stia facendo di tutto per fare più grande la Russia. Intanto il presidente americano ha tolto il veto all’uso della forza, almeno a parole, il che potrebbe essere per noi europei l’occasione buona per affrontare il tema senza ipocrisie. Nel Vecchio continente gli estimatori di Putin e Trump non sono pochi e sono i medesimi che difendono a oltranza la pace, cioè il welfare contro il warfare, ossia le spese per la difesa. Sono il partito trasversale dei negoziatori, che a sentirli parlare pensi con simpatia alla motosega di Milei. La Ue, escludendo a priori la forza, farebbe bene a riflettere sul fatto che la diplomazia, scelta “al posto di” non “oltre a”, sarebbe un attrezzo inutile contro droni, missili e bombe. Questa volta non ci sarà un Churchill a convincere Roosevelt a venirci a salvare, le autocrazie non invertiranno la direzione di marcia, semmai la rafforzeranno e le democrazie avranno due sole alternative: combattere o negoziare. A quali condizioni? Coloro che in questi anni hanno tifato per Putin contro lo stato di diritto, dovrebbero mettere in conto che la destabilizzazione dell’ordine costituito non risparmierà nessuno, nemmeno chi lo ha auspicato ed è pronto ad accogliere con fiori e fanfare la fine della libertà. Al Moscow Times, il diplomatico russo ha concluso: “Oggi tutto è possibile, le vecchie regole non funzionano più.” Putin ne gode immensamente. Zelensky riuscirà a far aprire gli occhi a Trump? E’ l’ultima speranza che ci rimane.

