Modica, consiglieri di maggioranza: “Rischio di perdere 8 milioni di euro”

Il Comune di Modica è a rischio di perdere 8 milioni di euro di contributi destinati a opere di prevenzione del rischio idrogeologico. L’allarme è stato lanciato dai consiglieri comunali Piero Covato, Giovanni Alecci, Daniele Scapellato e Giammarco Covato, che hanno presentato un’interrogazione urgente al Sindaco, al Presidente del Consiglio e all’Assessore ai Lavori Pubblici, chiedendo la motivazione della mancata attuazione ed esecuzione del finanziamento.

Gli 8 milioni di euro che il Comune di Modica rischia di perdere sono così suddivisi:

2,8 milioni di euro per due distinti finanziamenti da 1,4 milioni di euro ciascuno, concessi dalla Protezione Civile per l’esecuzione di lavori di regimentazione delle acque meteoriche con annesso allargamento della Via Gianforma Margione a Frigintini.

3 milioni di euro a valere sul Fondo Coesione e Sviluppo.

2 milioni di euro a valere sul Rischio Idrogeologico.

“Il progetto per i lavori di regimentazione delle acque meteoriche – dicono i quattro consiglieri di maggioranza – è stato approvato dalla Giunta Municipale nel 2021, ma ad oggi non risulta traccia di atti consequenziali alla delibera di Giunta. Denunciamo l’inerzia amministrativa che sta portando alla perdita dei finanziamenti, sottolineando la responsabilità dell’amministrazione di fronte alla città. La perdita di questi finanziamenti sarebbe un duro colpo per il Comune di Modica, che vedrebbe sfumare la possibilità di realizzare opere fondamentali per l’incolumità pubblica. I consiglieri comunali hanno chiesto all’amministrazione di assumersi le proprie responsabilità e di fare tutto il possibile per evitare la perdita dei finanziamenti”.

