Modica, Via Nazionale disposta a senso unico

Divieto di accesso in Via Nazionale per i veicoli che dalla periferia devono recarsi nel centro cittadino. E’ stata pubblicata sul sito del Comune di Modica l’ordinanza emessa dal Comandante della Polizia Locale che esclude dal divieto di accesso solo i bus della SAIS adibiti al trasporto pubblico locale. Alla base della decisione la cadenza quasi giornaliera di incidenti stradali, in particolare nelle ore notturne, di natura quasi sempre autonoma, in Via Nazionale, tratto compreso tra le intersezioni con Piazza Corrado Rizzone e Via Trani. I sinistri sono sostanzialmente determinati dal mancato rispetto del limite di velocità 30kmh e dalla strada viscida per l’umidità. Nonstante gli interventi apportati al manto stradale, ai marciapiedi – di legge nell’ordinanza – continuano verificarsi sinistri automobilistici anche nel corso delle ore diurne.

