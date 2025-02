Modica nell’ottocento borbonico. Amministrazione, economia e società

“Modica nell’Ottocento borbonico” è il risultato di diversi anni di ricerca storica e archivistica sui manoscritti, le corrispondenze, i progetti, gli appalti, le relazioni, i prospetti statistici e gli atti amministrativi del tempo. Si tratta di molte migliaia di documenti consultati (e oltre 600 citati) al fine di tentare di scrivere una storia coerente e organica della prima metà dell’Ottocento modicano dal punto di vista amministrativo, economico e sociale. Con l’abolizione della feudalità e la fine anche nominale della contea, Modica attraversa un momento delicato, di cambiamento all’interno del Regno delle Due Sicilie: grandi e piccoli eventi si intersecano e tracciano il profilo di una città spesso in difficoltà ma sempre pronta a rialzarsi. È un libro di fatti, di luoghi (oggi spesso abbandonati o dimenticati, schiacciati dal peso dei secoli) ma anche di persone: “murifabbri”, “calzolaj”, “fornaj”, amministratori, sacerdoti ma anche detenuti e lestofanti assurgono spesso a veri protagonisti della Storia nei 12 capitoli che compongono il testo. La Modica del XXI secolo è figlia anche degli accadimenti di quei decenni, dal territorio alla rete stradale fino al paesaggio urbano, così simile nei vizi e nelle virtù al capoluogo di distretto di due secoli fa che non è in fondo così difficile riconoscersi nelle vicende e nelle persone che affollano le oltre 330 pagine di questo volume.

Salva