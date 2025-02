Geometrie non euclidee a teatro: il Liceo Scientifico di Modica protagonista a Catania

Giovedi scorso, nell’aula magna del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università di Catania, si è tenuto un corso di formazione rivolto ai docenti di matematica della scuola secondaria di primo e secondo grado della Sicilia. In questa occasione, la classe V B del Liceo Scientifico di Modica, indirizzo Liceo Matematico, ha messo in scena una rappresentazione teatrale sulle “Geometrie non euclidee”.

La rappresentazione ha ripercorso il travaglio della nascita delle geometrie euclidee, durato circa 2000 anni, attraverso un dialogo in tempo reale tra i matematici che nel corso dei secoli hanno dato il proprio contributo a questo capitolo della matematica, fondamentale per la relatività di Einstein, ed un allievo dei nostri giorni impegnato con una verifica sull’argomento in questione.

L’iniziativa è nata dal docente di matematica e fisica Antonino Cerruto, che ha affidato ai suoi studenti la realizzazione del progetto durante le ore dedicate al liceo matematico. La sceneggiatura, interamente scritta da noi studenti, è stata sviluppata sotto la supervisione dell’ex docente Domenico Di Maggio, che ha messo a disposizione la sua esperienza e passione per il teatro. In particolare, Giuseppe Caruso ha scritto il copione, Manuel Terranova ha realizzato le diapositive che accompagnavano la sua presentazione e Lorenzo Garofalo ha realizzato le diapositive a supporto della rappresentazione.

Il progetto ha avuto un impatto significativo sull’intera classe, sia dal punto di vista culturale che relazionale. Questa esperienza ci ha consentito di approfondire in modo originale la materia e di rafforzare il legame tra noi.

