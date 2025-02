Enjoy sbarca in Sicilia: car sharing attivo a Palermo e Modica

Il servizio di car sharing di Enilive, Enjoy, arriva anche a Palermo e Modica. Dopo essere approdato a Catania nel 2016 (abbandonando poi la città nel 2019), la flotta di auto a noleggio torna nell’Isola. I veicoli saranno disponibili dal 25 febbraio 2025. L’ampliamento coinvolge anche altre dieci città italiane, tra cui Napoli, Lecce, Cosenza e Lamezia Terme. Così gli Enjoy Point salgono a quasi 80, diventando presenti in tutte le regioni italiane.

Si tratta di una soluzione di mobilità alternativa ai mezzi privati, in quanto l’azienda consente di noleggiare in qualsiasi momento, per qualche ora o per più giorni, un veicolo per i propri spostamenti. È possibile anche prenotarlo fino a 24 ore prima del ritiro.

Gli Enjoy Point si trovano in punti strategici delle città. È qui che è possibile ritirare l’auto in sharing. In Sicilia i punti utili di Modica e Palermo si trovano rispettivamente in Corso Umberto, zona San Francesco alla Cava, e in via Terrasanta, vicino alla stazione ferroviaria Palermo Notarbarolo e al porto.

Per noleggiare i veicoli Enjoy è necessario scaricare l’app, disponibile per tutti i sistemi operativi, ed effettuare la registrazione. È necessario avere più di 18 anni ed essere in possesso, da almeno un anno, di una patente di guida italiana o straniera. L’iscrizione è gratuita e avviene completamente online, senza bisogno di inviare o ricevere alcun documento cartaceo. Dopo avere completato la fase iniziale, è possibile accedere alla sezione Enjoy Point, nella quale si possono visualizzare e prenotare i veicoli disponibili.

