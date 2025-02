Il Modica Calcio torna al lavoro. Sabato si va a Palazzolo

Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio, la formazione di Pasquale Ferrara ieri è tornata in campo per preparare la delicata sfida in casa della Sport Club Palazzolo, contro una formazione di alto livello e che si è dimostrata pronta ad affrontare grandi sfide. Oggi si è svolta una seduta mattutina al “Vincenzo Barone” con pomeriggio libero per la compagine rossoblu

Tutto il gruppo presente alla ripresa degli allenamenti ad eccezione di Mollica che continua il recupero dall’infortunio che lo accompagna da settimane, oltre a Cappello e Mallia convocati per la rappresentativa della Juniores Regionale

