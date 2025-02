Ottimo successo per la XXVIII Giornata Internazionale della Guida Turistica al Teatro “Vittoria Colonna”

Si è conclusa con grande successo la XXVIII Giornata Internazionale della Guida Turistica, tenutasi ieri, 23 febbraio, al Teatro Comunale “Vittoria Colonna”. L’iniziativa, che ha visto una straordinaria partecipazione – oltre duecento sono stati i visitatori – ha registrato un afflusso che ha superato altri simili eventi svoltisi nel corso degli anni. La giornata ha permesso a cittadini, turisti e appassionati di storia e cultura di scoprire uno dei monumenti più rappresentativi di Vittoria, grazie alle competenti e appassionate spiegazioni delle guide turistiche locali. Le visite guidate, gratuite e senza necessità di prenotazione, sono state un’occasione unica per conoscere da vicino la storia, l’architettura e le curiosità legate al prestigioso teatro. Un evento che ha riscosso un grande apprezzamento, dimostrando l’importanza di iniziative culturali come questa nel rafforzare il legame tra la cittadinanza e il patrimonio storico della città.

“Siamo entusiasti del grande successo ottenuto da questa edizione della Giornata Internazionale della Guida Turistica. – Ha commentato il sindaco Francesco Aiello – Oltre duecento persone hanno scelto di visitare il nostro Teatro Comunale, un segno evidente dell’interesse crescente verso il nostro patrimonio culturale. Questo evento ha confermato l’importanza di promuovere la cultura e la storia del nostro territorio, e di farlo attraverso il coinvolgimento delle nostre guide turistiche, che svolgono un ruolo fondamentale nel trasmettere la nostra identità. Un ringraziamento speciale va a tutte le associazioni che hanno collaborato alla realizzazione di questa splendida giornata.”

L’iniziativa, organizzata dall’Associazione delle Guide Turistiche della provincia di Ragusa (AGT Ragusa), con il patrocinio del Comune di Vittoria e la collaborazione di Italia Nostra, Pro Loco-Vittoria e Archeoclub-Ragusa, ha rappresentato un’opportunità imperdibile per immergersi nella bellezza e nella storia di uno dei luoghi più significativi della città. Un appuntamento che si conferma una vetrina importante per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale.

