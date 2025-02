Modica: sicurezza stradale e antenna 5G, le priorità del quartiere Caitina

Il quartiere Caitina di Modica si trova ad affrontare due importanti questioni che riguardano da vicino la vita dei suoi abitanti: la sicurezza stradale e l’installazione di un’antenna 5G. La consigliera comunale Rita Floridia si è fatta portavoce delle preoccupazioni dei residenti, presentando interrogazioni e mozioni per sollecitare l’intervento dell’Amministrazione comunale.

La velocità eccessiva dei veicoli in via Caitina rappresenta un pericolo costante per pedoni e residenti. Nonostante le numerose segnalazioni e un incontro con il Sindaco e la Giunta comunale nel settembre 2024, la situazione non è cambiata. La consigliera Floridia ha, quindi, presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti sulle azioni che l’Amministrazione intende intraprendere per garantire la sicurezza della via, a partire dall’installazione di dossi artificiali adeguati.

L’installazione di un’antenna 5G nel quartiere, poi, ha suscitato preoccupazioni tra i residenti, che temono possibili implicazioni per la salute e l’ambiente. La consigliera Floridia ha chiesto maggiore trasparenza sulle autorizzazioni rilasciate e sulle valutazioni effettuate in merito alla sicurezza sanitaria e ambientale.

La consigliera Floridia ha, inoltre, ricordato che il Consiglio Comunale aveva approvato una mozione che invitava l’Amministrazione a sospendere nuove installazioni di antenne 5G fino all’approvazione del nuovo Piano Polab, volto a garantire una regolamentazione più attenta e partecipata. Tuttavia, l’antenna in via Caitina è stata installata senza rispettare tale principio di cautela. La consigliera ha quindi sottolineato l’importanza della trasparenza e della partecipazione dei cittadini nelle scelte amministrative, soprattutto quando si tratta di temi così sensibili.

