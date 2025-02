Modica, bolletta dell’acqua da 20.000 euro per una residente: “Un incubo”

Una residente di Modica si è vista recapitare una bolletta dell’acqua di quasi 20.000 euro per consumi relativi al 2024. La cifra è apparsa subito spropositata, considerando che la donna vive da sola in un appartamento di 100 metri quadrati. L’episodio ha scatenato numerose polemiche tra i cittadini, già alle prese con rincari e fatturazioni ritenute ingiustificate.

“Quando ho aperto la bolletta, sono rimasta scioccata. Non è possibile che una persona che vive da sola possa consumare così tanta acqua da giustificare una bolletta simile”, ha dichiarato la donna, ancora sotto shock. Dopo aver tentato invano di contattare la società che gestisce il servizio idrico, Iblea Acque, la signora si è sentita abbandonata e impotente di fronte a questa situazione assurda.

Purtroppo, quello della residente di Modica non è un caso isolato. Numerosi cittadini hanno segnalato di aver ricevuto da Iblea Acque, società che gestisce il servizio, bollette con importi esorbitanti, spesso senza una chiara motivazione. La preoccupazione maggiore è che il sistema di fatturazione presenti delle falle e che gli utenti si ritrovino a dover pagare somme ingiuste e non dovute.

Questa vicenda ha portato alla luce un problema più ampio, ovvero il caos gestionale che sembra regnare nel servizio idrico di Modica. I cittadini lamentano la mancanza di controlli sui consumi, una comunicazione inefficiente da parte delle aziende preposte e una scarsa trasparenza nella gestione delle fatturazioni.

A risentire maggiormente di questa situazione sono le famiglie a basso reddito, che si trovano a dover affrontare spese impreviste e insostenibili. Le ipotesi sulle cause di questi problemi sono molteplici: errori nella lettura dei contatori, stime di consumo imprecise e una gestione poco trasparente da parte della società fornitrice.

Di fronte a questa emergenza, i cittadini hanno chiesto al Comune di intervenire con urgenza, sollecitando controlli sui consumi e sulle recenti fatturazioni. Vogliono che vengano accertate le responsabilità e che vengano presi provvedimenti per tutelare i consumatori.

La comunità modicana attende risposte chiare e tempestive sia dal Comune che da Iblea Acque. I cittadini sperano che le autorità competenti si facciano carico della situazione, rivedendo gli importi esorbitanti e garantendo che episodi simili non si ripetano in futuro.

La pressione dei cittadini è in aumento e molti non escludono la possibilità di avviare azioni collettive per difendere i propri diritti. Se non verrà ristabilita la trasparenza nel servizio idrico, la fiducia nella gestione pubblica potrebbe essere compromessa, generando una profonda crisi di comunicazione tra residenti e istituzioni locali.

L’evoluzione di questa vicenda rimane da monitorare con attenzione. La questione dei rincari in bolletta non è solo un problema economico, ma riguarda anche la gestione delle risorse e il rapporto tra cittadini e istituzioni.