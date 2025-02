Canone idrico da 20 mila euro a Modica. Iblea Acque: “Emessa dal Comune”

A proposito della notizia riguardante la bolletta da 20.000 (19213,88 per l’esattezza)euro emessa in capo a una donna anziana di Modica https://www.radiortm.it/2025/02/24/modica-bolletta-dellacqua-da-20-000-euro-per-una-residente-un-incubo/) , la società Iblea Acque Spa interviene con una nota attraverso la quale precisa che “nulla ha a che vedere con la bolletta in questione che, piuttosto, è stata emessa dal Comune di Modica, come è tra l’altro facilmente intuibile leggendo la dicitura “Servizio tesoreria canoni idrici”.