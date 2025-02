Al congresso territoriale Fisascat Cisl anche i segretari nazionale e regionale di categoria

Teresa Pintacorona è stata riconfermata alla guida della Fisascat Cisl Ragusa Siracusa in occasione del quarto congresso territoriale ospitato al Borgo Don Chisciotte a Modica. La segretaria generale guiderà dunque la federazione sindacale anche per il prossimo mandato assieme a Salvatore Scannavino, che diventa segretario generale aggiunto, e al segretario Fabio Trapani. Presenze di rilievo in occasione del congresso che ha visto la partecipazione anche del segretario generale Ust Cisl Rg Sr, Giovanni Migliore. Sono intervenuti, infatti, Stefano Spitalieri, segretario generale Fisascat Cisl Sicilia, e Giusi Sferruzza, segretario nazionale Fisascat. “Questo congresso – ha spiegato quest’ultima – è uno degli innumerevoli appuntamenti che si stanno celebrando in questo periodo a livello nazionale. E come federazione nazionale non potevamo non essere presenti tenuto conto del fatto che l’esperienza che può arrivare da ciascun territorio, con i contributi delle delegate e dei delegati, costituisce per tutti noi spunto di riflessione, è una spinta motivazionale per fare sempre di più e fare sempre meglio a tutela dei diritti delle persone che noi rappresentiamo. Sappiamo che Ragusa Siracusa è un territorio importante della Fisascat Sicilia e quindi siamo consapevoli che i lavori sono risultati proficui. Dal nostro punto di vista, restano una serie di obiettivi primari. Rinnovare i contratti, rinnovarli nei tempi giusti e non dilazionarli nel tempo. Gli aumenti salariali sono fondamentali per la vita delle persone che rappresentiamo e attraverso il rinnovo dei contratti si migliorano quelle parti normative che sono la vera affermazione dei diritti e delle tutele nel mondo del lavoro”.

Per Spitalieri, quella di Ragusa Siracusa è una realtà in cui insistono diverse categorie “che rappresentano uno specchio della realtà economica per i settori che ci rappresentano e che ci riguardano. Dall’ambito della multiservizi alla cooperazione sociale per non dire del turismo. Quello che chiediamo è che ci sia attenzione – ha aggiunto – anche della politica in modo che si possa creare un’azione concertata, un’azione anche guidata al turismo in Sicilia che riguardi pure queste due province così da farvi convergere i flussi che comunque abbiamo registrato negli ultimi periodi”. Parole che trovano eco nella relazione di Pintacorona quando spiega che “questo settore ha una densità occupazionale notevole nel Paese – e il nostro territorio ne rappresenta una buona fetta – ma non riesce ad avere quell’attenzione che meriterebbe nel dibattito pubblico. La crescita, infatti, è avvenuta senza l’intervento di particolari politiche pubbliche di sostegno”. “Siamo pronti ad affrontare – ha chiarito dal canto suo il segretario generale dell’Ust Rg Sr Giovanni Migliore – tutti i passaggi che ci impone il lavoro che cambia. Per questo continuiamo a sostenere il valore dell’aggiornamento e della riconversione professionale attraverso la formazione dei lavoratori”.

Salva