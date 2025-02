La Casa delle associazioni di Ragusa ha due nuovi “inquilini”

“C’erano due esigenze – ha affermato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì – da una parte dare vita gli spazi comunali dell’ex convento del Carmine, oggetto di riqualificazione; dall’altra dare spazio alle tante associazioni sprovviste di una sede che nonostante ciò dedicano tempo e impegno alla nostra comunità.

Alla fine dello scorso mandato è così nata la Casa delle associazioni che da pochi giorni ha due nuovi “inquilini”, Arcigay e 4Keys, a cui diamo il nostro benvenuto”.

“Non è il Comune a fare una città ma i suoi cittadini – ha aggiunto l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Elvira Adamo – ancor di più quando scelgono spontaneamente di mettersi insieme per migliorare la vita di altri. La Casa delle associazioni nasce proprio con l’idea di supportare il lavoro della grande rete associativa che fa di Ragusa una città attenta, sensibile, impegnata. Siamo lieti che questo progetto accolga e si allarghi con due realtà virtuose come Arcigay, da sempre protagonista nel contrasto alle discriminazioni di genere e orientamento sessuale, e 4Keys, attiva nel mondo della promozione culturale musicale”.

