Nino Gerratana: “Povera, povera la mia Modica…”

“Leggere certi comunicati stampa e assistere a questa finta indignazione politica ha davvero dell’inverosimile. Consiglieri comunali che per anni non hanno fatto altro che alzare la mano a comando, sempre obbedienti e silenziosi, oggi si risvegliano come la Bella Addormentata nel Bosco, scoprendosi improvvisamente paladini della giustizia e della trasparenza”. Prende posizione l’ex candidato a sindaco, Nino Gerratana, dopo mesi di silenzio, e dopo il comunicato dei 12 consiglieri comunali di Maggioranza.