Calcio, il Modica fa il proprio dovere contro il Real Siracusa e va in testa

REAL SIRACUSA -MODICA 2 – 5

Marcatori: 4′ Arquin, 7′ Idoyaga, 30′ Idoyaga, 49′ Mangiameli, 11′ Arquin, 21′ Di Stefano, 43′ Arquin (rigore).

Real Siracusa Belvedere: Onuetu, Musumeci, Maka, Lorefice, Ulma, Brancato, Mangiameli, Sillah, Frittitta, Di Stefano (89′ Galvagna), Guehi. A disposizione: Incatasciato, Ferrini, Galvagna, Mascara, Nicolosi, Crisciglione, Diallo. All. Massimo Attardo.

Modica Calcio: Pontet, Kondila, Rossi, Francofonte, Fragapane, Cappello, Viegas, Palmisano, Handzic, Idoyaga, Arquin. A disposizione La Licata, Mallia, Incatasciato, Neto Aldair, Cacciola, Messina, Triolo, Montanaro, Alecci. All. Pasquale Ferrara

Arbitro: Liberio Fundarotto di Trapani

Assistenti: Salvatore Totaro e Pietro Quartaronello di Messina

Note: 91′ espulso Brancato.

SIRACUSA. Il Modica fa la “manita” e il proprio dovere contro il Real Siracusa e al “De Simone” infligge un sonoro 2 -5 ai locali portandosi momentaneamente in vetta alla classifica, in attesa del big match di domenica tra il Milazzo e la Nebros. Protagonisti sono stati Arquin (tripletta) e Idoyaga (doppietta). La partita si è giocata a porte chiuse. Primo tempo senza storia con il Modica che mette subito le cose in chiaro e va in vantaggio al 4′ con Arquin, bravo a sfruttare di testa un corner dalla sinistra. Al 7′ raddoppia Lucas Marcelo Idoyaga, che dal limite dell’area fa secco il portiere aretuseo. L’attaccante si fa apprezzare al 30′ su punizione dai 15 metri che mette sotto l’incrocio dei pali. Imparabile per Onuetu. Nella ripresa Real è subito intraprendente e dopo 4′ va in gol con Mangiameli. Il Modica reagisce a ristabilisce la tripla distanza poco prima del quarto d’ora con il tapin di Arquin su assist di Viegas. A questo punto l’undici di Pasquale Ferrara abbassa l’attenzione e i locali incalzano fino a trovare al 21′, su disattenzione della difesa rossoblù, il gol con Di Stefano. Il tecnico modicano comprende il calo e fa alcuni cambi. Al Cappello, il migliore in assoluto in campo, viene steso in area da Nicolosi. Rigore ineccepibile che Arquin trasforma portandosi (pallone a sinistra e portiere a destra). Per l’attaccante francese è l’undicesimo gol stagionale.

Salva