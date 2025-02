IV Congresso Cisl FP Ragusa-Siracusa. Bonarrigo riconfermato segretario generale

I lavori del IV congresso territoriale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, che si è svolto a Siracusa presso l’Open Land, alla presenza del segretario generale della Cisl Fp Sicilia, Daniele Passanisi, e di Nunzio Turrisi della segreteria della Ust Cisl Ragusa Siracusa, sono stati animati dal nutrito dibattito fra i tantissimi delegati in rappresentanza di tutti i settori della pubblica amministrazione. Al termine della fase congressuale, il nuovo consiglio generale ha eletto Mauro Bonarrigo a segretario Generale della Cisl Fp Ragusa Siracusa, riconfermandolo nel ruolo che gli era stato affidato appena sette mesi fa, quando si era resa necessaria la transizione fino al congresso.

In qualità di componenti della segreteria sono stati rieletti Sandra Farruggio ed Andrea Milici. “Una tematica congressuale importante, improntata alla responsabilità e al coraggio del fare sindacato oltre che sulla centralità delle persone, che sintetizza il valore dello stare insieme per dare voce al futuro dei lavoratori pubblici – dice il segretario generale Bonarrigo – uno dei congressi più belli e sentiti a cui ho assistito nel corso della mia carriera sindacale, per il clima di forte coesione del gruppo che era tangibile nell’aria e per la partecipazione attiva ed il confronto dei tanti delegati, oltre che per la presenza e la qualità degli interventi degli ospiti intervenuti in rappresentanza della politica, delle associazioni, degli enti e delle amministrazioni del territorio di Ragusa e Siracusa, che hanno messo in risalto il modello relazionale e la spiccata capacità d’intrattenimento dei rapporti, sindacali ed umani, della Cisl Fp, che determinano le basi del dialogo costruttivo in favore dei lavoratori”.

“Abbiamo fatto – ancora Bonarrigo – una serie di minuziose analisi su tutti i settori che la funzione pubblica rappresenta, dalle Funzioni centrali fino alla Sanità pubblica e l’Arpa, passando per le funzioni locali e gli enti regionali, con approfondimenti particolari alle necessità, anche, del Terzo settore e della Sanità privata. Personalmente, ho ringraziato il segretario generale nazionale della Cisl Fp, Maurizio Petriccioli, per la grande attenzione riservata in questi anni alle peculiari difficoltà della Pubblica amministrazione in Sicilia ed in particolare del nostro territorio, dove si è adoperato per promuovere un vero cambiamento”.

“Ritengo di fondamentale rilevanza, per fare sempre meglio – sottolinea il segretario generale riconfermato – l’intervento del componente della segreteria della Ust Cisl, Nunzio Turrisi, che ha carpito la piena disponibilità della nostra federazione alla collaborazione in sinergia d’azione con la confederazione sui temi politico-sindacali riguardanti il nostro territorio, già rappresentata al segretario generale della Ust Cisl, Giovanni Migliore, assente per motivi di salute. E’ stato per me emozionante il passaggio con cui ho ricordato alla platea presente in sala il mio lungo percorso all’interno della federazione territoriale, vissuto sempre con spirito di appartenenza alla Cisl e di leale collaborazione con Daniele Passanisi, presente nella nuova veste di segretario generale della Cisl Fp Sicilia e che ha chiuso i lavori congressuali dando una forte spinta motivazionale a tutti i dirigenti sindacali per tornare a vincere le prossime elezioni Rsu e continuare ad essere protagonisti sul territorio di Ragusa e Siracusa, che ha guidato fino a l’anno scorso e del quale, indubbiamente, conosce le criticità di tutti settori”.

“Mi sento, ovviamente, gratificato dalla mia rielezione – sottolinea ancora – ma sono le innumerevoli manifestazioni di stima e vicinanza e le attestazioni di merito ricevute dalle tante persone, dagli iscritti e dall’intera società civile che mi convincono del fatto che stiamo lavorando bene e che la Cisl su questo territorio abbia una credibilità sempre maggiore ed in continua crescita. Lo riscontriamo nel trend delle affiliazioni che sono in costante aumento e nella partecipazione attiva al nostro sindacato anche di tanti lavoratori giovani, che ci hanno permesso di poter vantare di avere, già da tempo ed in tanti luoghi di lavoro, liste complete per la scadenza elettorale del rinnovo delle Rsu e che ci rassicura sulla realistica possibilità di vincerle, ancora una volta, forti della concretezza di riscontro del nostro incessante impegno in favore della tutela dei diritti dei lavoratori e della loro crescita professionale e di carriera”.

