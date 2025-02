Tutto pronto per il gran Carnevale chiaramontano

Il Carnevale chiaramontano, tra i più belli della provincia Iblea , incomincia a riscaldare i motori. In queste ore, la straordinaria e sempre entusiasmante kermesse sostenuta dal Comune di Chiaramonte, dalla Pro Loco, dall’Ibleide, dalla Provincia di Ragusa, dall’Ars, dalla consulta dei giovani di Chiaramonte e dall’istituto professionale di Stato “Principi Grimaldi” sezione di Chiaramonte, ha visto diffondersi il programma di una quattro giorni all’insegna del divertimento e del recupero delle tradizioni. Ci sarà la riscoperta delle radici di un evento che da sempre attira visitatori provenienti da ogni località . “Ci siamo, ancora una volta – sottolinea il sindaco di Chiaramonte, Mario Cutello – e, ancora di più, quest’anno, vogliamo dare spazio alla fantasia, alla creatività e, soprattutto, alla voglia di divertirsi. Recuperiamo lo spirito del Carnevale più puro, quello che, per anni, ha fatto diventare questa nostra realtà un punto di riferimento speciale. Sono convinto che accadrà così anche per questa edizione 2025”. Si comincia già sabato pomeriggio 1° marzo con la festa delle mascherine rivolta soprattutto ai più piccoli al centro commerciale del villaggio Gulfi. Poi, domenica 2 marzo, riflettori puntati sulla piazza Duomo dove, oltre alla festa delle mascherine, ci sarà a ora di pranzo l’apertura dell’area food curata dal ristorante Majore. Nel pomeriggio, l’apertura della sfilata dei carri allegorici e del gruppo in maschera e poi il tradizionale gran ballo in maschera con intrattenimento di richiamo. Lunedì 3 marzo, nel tardo pomeriggio, occhi rivolti alla 41esima sagra della salsiccia curata dal ristorante Majore sempre in piazza Duomo e quindi intrattenimento musicale con dj da urlo sino a tarda notte. Martedì 4 marzo il gran finale con la sfilata dei carri allegorici e del gruppo in maschera a cui seguirà la cerimonia di premiazione e, per finire, il Carnival night. “Naturalmente – ancora il sindaco Cutello – questi sono solo gli elementi principali del programma che, nel dettaglio, sarà invece illustrato nel corso di una conferenza stampa che convocheremo per metà della prossima settimana. Il Carnevale di Chiaramonte sta arrivando e la festa comincia a sentirsi nell’aria.”

