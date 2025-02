Due cani pericolosi segnalati a Cava d’Aliga hanno sbranato due gatti

Due cani, uno di color bianco con chiazze nere e uno color marrone, entrambi meticci, hanno sbranato due gattini in via Abati a Cava d’Aliga.È successo ieri e sul posto è intervenuta la Polizia locale di Scicli che ha avviato le indagini. Non è dato sapere se i due cani siano randagi o di proprietà di qualcuno che li ha lasciati liberi di circolare.

Il comando della municipale di Scicli è sulle tracce dei due cani e grazie alla collaborazione della protezione civile comunale ha posizionato due gabbie trappole per cani al fine di assicurarli ai servizi veterinari.

Si teme che i due cani possano replicare comportamenti aggressivi anche nei confronti degli esseri umani.

I cittadini che dovessero avere notizie dei due animali o dovessero avvistarli nella borgata sono pregati di chiamare il comando allo 0932835955.

