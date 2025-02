Modica: tra dissesto finanziario e maggioranza instabile

Il dibattito politico a Modica è attualmente dominato dalla difficile situazione finanziaria del Comune e dalle tensioni all’interno della maggioranza consiliare.

I problemi economici del Comune di Modica non sono una novità. Già nel 2008 si parlava di dissesto a causa dei debiti accumulati dalle precedenti amministrazioni. Nel 2012 è stato approvato un piano di riequilibrio che ha ufficializzato la fase di pre-dissesto. Lo fa rilevare l’Associazione Culturale “Schierarsi Modica” secondo la quale diverse sono le cause che hanno portato a questa situazione. Tra queste, la progressiva riduzione dei finanziamenti statali agli enti locali, il blocco delle assunzioni di personale e la creazione di società partecipate, come la Modica Multiservizi, che hanno gravato ulteriormente sulle casse comunali.

Un’ulteriore criticità è stata la gestione interna dei tributi comunali e la scarsa attenzione alla riscossione. Al 31 dicembre 2022, i tributi comunali non riscossi ammontavano a oltre 137 milioni di euro, mentre il debito superava i 94 milioni di euro.

Il dissesto finanziario ha e avrà pesanti conseguenze per i cittadini. Tra queste, l’aumento delle aliquote di tutti i tributi comunali e le difficoltà per i fornitori creditori del Comune a recuperare i propri crediti.

La situazione finanziaria ha avuto ripercussioni anche sulla politica locale. La maggioranza consiliare, inizialmente molto ampia, si è progressivamente disgregata, portando alla nomina di una nuova Giunta che, verosimilmente, non ha una maggioranza stabile in Consiglio Comunale.

Corrado Vizzini, dell’Associazione Culturale Schierarsi Modica, ha dichiarato: “Noncuranza e negligenza delle passate Amministrazioni Comunali, particolarmente negli ultimi 12 anni, hanno governato le finanze pubbliche, evitando accuratamente di gestire e contenere lo stato di pre-dissesto finanziario dell’Ente e condurlo definitivamente al dissesto il 30 gennaio scorso. Oggi infine, per l’evoluzione della questione economica, lascia perplessi la situazione politico-amministrativa dentro lo stesso Ente, dove una maggioranza apparentemente granitica di 21 consiglieri su 24, uscita dalle urne appena 20 mesi fa, non esiste più, ed una “nuova” Giunta appena nominata si candida ad amministrare la città, verosimilmente senza maggioranza in Consiglio Comunale e che promette di continuare a lavorare per ricostruire la città.”

Vizzini ha poi aggiunto: “Al proposito è singolare che la stessa amministrazione ‘nuova’ prometta di continuare a lavorare per ricostruire la città! Dunque, vestiti i panni dell’innocenza, non solo non riconosce di aver responsabilità nella vicenda finanziaria del Comune di Modica (come se i passati 12 anni non le appartenessero), e sembra attribuire il dissesto ad una calamità di natura demoniaca, ma anche vuole far credere che, in sella al cavallo di S. Giorgio, lotterà per sconfiggere un tale demonio… ma non tutti noi la crediamo vittoriosa e salvifica.”

L’Associazione culturale “Schierarsi Modica” ha annunciato che vigilerà sulla situazione e si batterà per tutelare i cittadini, affinché la città possa tornare alla normalità e recuperare il prestigio che la contraddistingueva in passato.

