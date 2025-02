Modica, investe un ragazzino in bicicletta. Il padre lo picchia

Ha investito un ragazzino in bicicletta ed il padre di quest’ultimo gli ha rifilato tre pugni. E’ accaduto nei giorni scorsi a Modica, esattamente in Via Dente Crocicchia. Il minore del luogo era a bordo del velocipede quando, per cause da stabilire, è stato investito da un’autovettura alla cui guida era un anziano. I vicini sono accorsi insieme alla madre del ragazzino la quale ha immediatamente allertato il 118 dato che quest’ultimo sanguinava. Nel frattempo sono giunti sul posto anche alcuni parenti della donna che avrebbero preso a minacciare l’investitore, fino a quando non sarebbe arrivato il padre del bambino che, senza pensarci sopra, secondo quanto raccontano alcuni testimoni presenti ai fatti, si sarebbe diretto verso l’auto dove si trovava l’anziano e lo avrebbe colpito con tre pugni al volto, oltre a minacciarlo di morte. Solo la presenza di un poliziotto fuori servizio ha evitato il peggio.

