Lettera aperta alla città (La verità non importa). Riceviamo

Il 30 gennaio 1933, a Berlino, la Repubblica di Weimar (la più progressista democrazia europea dell’epoca) trovò la sua fine sotto l’influenza del partito nazista. La fragilità economica

è stata una delle ragioni della caduta, ma non l’unica. La gente aveva smesso di credere nella democrazia e altri, apertamente, reclamavano una dittatura ed erano contrari alle libertà, apertamente contrari alle elezioni e alla pluralità politica e di pensiero. Quanto più complicato è il presente, più la gente cerca risposte semplici e il NSDAP era disposto a prometterle. Si chiama Populismo.

L’articolo 48 della Costituzione della Repubblica di Weimar conferiva al presidente del Reich il potere di annullare i diritti fondamentali mediante decreti d’urgenza e decidere per proprio conto. L’attuale Costituzione della Repubblica Tedesca proibisce espressamente questa possibilità (non vuole questo la signora Meloni? Non è questo il Premierato? Annullare il Parlamento?)

Ora mi chiedo se il rischio che corriamo nel presente non sia simile a quello della vecchia Repubblica di Weimar (La storia non si ripete però rima, diceva Mark Twain) Non intendo il

rischio che “accada lo stesso”, ma a certi sintomi che ci allertano della bassa qualità della democrazia, mi rattrista dire agonia.

Si tratta di un problema Morale. Non è immorale che l’attuale Giunta di Governo di Ragusa costi alla città circa un milione di euro all’anno? Non è immorale che il Comune di Modica (per

colpa del precedente sindaco) abbia un debito di 200 milioni di euro? (approssimativamente).

È chiaro che ciò che accade nella nostra provincia non avviene solo qui e anche un fenomeno molto diffuso dentro e fuori l’Italia. Ma io vivo in questa piccola comunità, nella nostra

Ragusa/Modica, e abbiamo l’obbligo di opporci.

Non solo coloro che commettono barbarie sono colpevoli, ma anche quelli che non le evitano.

È Morale che l’attuale sindaco di Ragusa percepisca approssimativamente 130 mila euro lordi all’anno? Sarà legale ma non Morale. Lo stesso per tutti gli assessori, non fate i distratti! Il modo di governare del sindaco di Ragusa e dell’ex sindaco di Modica indebolisce la democrazia, rafforza l’autoritarismo e il clientelismo, polarizza la popolazione e disprezza profondamente la cultura generando una percezione di debolezza e frustrazione nel cittadino. Non c’è virtù in questo modo di governare, è osceno e il cittadino si sente impotente.

È già motivo sufficiente per scrivere questa nota.

Per Aristotele la virtù era una condizione fondamentale per governare il pubblico. Immaginate un giudice che non possiede virtù, che non è giusto! In questa forma di governo non c’è più

virtù, né vergogna né interesse per il bene comune (ricordatevi Aldo Moro quando indossava la giacca in spiaggia) E qui le somiglianze con la vecchia Repubblica di Weimar diventano

allarmanti (e non parlatemi della corruzione dell’Impero Romano, quella non era una democrazia) Non si tratta di demonizzare la classe politica, si tratta di sapere chi è un avventuriero e chi no, chi è un bugiardo e chi no o chi se ne frega del bene comune e non del proprio profitto. La Repubblica di Weimar cadde anch’essa perché la gente smise di credere nei politici e si abbandonò alle illusioni di un chiacchierone psicopatico (pensate ora a Milei!) e questo è il modo migliore per eliminare una Repubblica.

Infine, resta il problema della verità. Gli avventurieri della politica parlano con fallacie o sofismi. La fallacia non è una bugia, ma un modo di ragionare menzognero, un modo sbagliato.

I sofisti condannarono Socrate nell’antica Grecia. Una fallacia è dire che il Ponte di Messina è sicuro quando sarà costruito in zona di terremoti o che cresce l’occupazione in Italia quando

quello che cresce è la precarietà nel lavoro o giurare per Dio e la Madonna che un Caravaggio è autentico ma viene trasportato da un furgone supermercato.

Quando la verità non importa siamo già persi.

Lucia Cascone

