Revisione del sistema sanzionatorio tributario, venerdì momento formativo Anc Ragusa

“Il ruolo del professionista alla luce delle nuove sanzioni post decreto legislativo n. 87/2024” che ha, cioè, a che vedere con la revisione del sistema sanzionatorio tributario. E’ il tema del nuovo incontro formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti in programma domani, venerdì 21 febbraio, nella sala della Provincia, in viale del Fante, dalle 9 alle 13. A relazionare sarà la commercialista esperta in materia Rosanna Acierno. Ad aprire i lavori l’intervento del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, e quello del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli. In primo piano le attività di verifica e controllo fiscale e le necessarie autorizzazioni e le sanzioni in caso di rifiuto di esibizione di documentazione. Riflettori puntati anche sulla chiusura della verifica e la scelta tra i diversi istituti deflativi del contenzioso in base all’applicabilità della recidiva e/o del cumulo giuridico. Si parlerà anche della nuova autotutela, della nuova adesione al Pvc, del nuovo contradditorio preventivo oltre che delle sanzioni in caso di violazioni dichiarative alla luce della riforma introdotta dal decreto legislativo in questione.

