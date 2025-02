Nominata la nuova Giunta. Soddisfazione per la riconferma di Samuele Cannizzaro e Tino Antoci

La costituzione della nuova Giunta Municipale da parte del Sindaco Maria Monisteri, comincia a prendere forma, orientandosi soprattutto sulla continuità amministrativa. Due tra gli assessori uscenti, Samuele Cannizzaro e Tino Antoci, sono stati riconfermati, riassegnandogli le stesse deleghe, segno di aver lavorato bene nell’arco di tutto il periodo, in cui sono stati in carica. Entrambi hanno accolto con entusiasmo la loro riconferma, che è considerata da entrambi gli assessori, come segno di fiducia e stima da parte del Sindaco. Per Samuele Cannizzaro la conferma da parte del Sindaco, rappresenta un apprezzamento per il lavoro fin qui svolto con impegno e determinazione. “ Desidero, innanzitutto, ringraziare il Sindaco Maria Monisteri per aver confermato la fiducia nella mia persona e con essa, nel lavoro che ho fatto e che ho continuato a portare avanti. Lavoro che ha prodotto risultati tangibili che confermano i risultati del nostro impegno. Leggo questa riconferma nella squadra assessoriale del sindaco in quel solco di continuità che significa dare forza al lavoro che abbiamo già fatto e guardare subito a quello che abbiamo davanti; con ottimismo e con la consapevolezza degli obiettivi da raggiungere. In poco tempo, ho maturato esperienza e l’impegno che ho profuso nel portare avanti il lavoro previsto nelle deleghe che mi erano state assegnate in avvio mandato, sono contento che Maria Monisteri ha deciso di riconfermarmi nella sua squadra. Sono conscio che da oggi la montagna da scalare si è fatta più ripida per ovvie ragioni; ma non ho alcun dubbio nell’affrontarla, nel condividere l’idea, il progetto, l’azione del sindaco e degli altri componenti della squadra assessoriale perché le idee le abbiamo chiare. Da parte mia, ho scelto di sposare in toto il percorso politico-programmatico del sindaco e di farlo in maniera convinta aderendo a una causa importante per la nostra città e condividendo le scelte di squadra come abbiamo sempre fatto e come continueremo a fare. Un doveroso ringraziamento anche per i tre colleghi uscenti, con cui abbiamo collaborato in maniera fattiva, per cercare di fare sempre il meglio per la città.

Anche per Tino Antoci la conferma da parte del Sindaco rappresenta un segnale tangibile nella fiducia riposta sul mio operato. “Ringrazio il Sindaco Maria Monisteri per avermi confermato la fiducia e avere con questa scelta, certificato la bontà del lavoro fatto nei primi 22 mesi di mandato. Una fiducia nel segno della continuità e nella richiesta di abnegazione nei confronti della città, con il lavoro, l’impegno, la serietà e la condivisione di un progetto che continua nella consapevolezza di avere come unico interesse la città di Modica e il benessere di chi ci vive.

Sappiamo le difficoltà di amministrare una città come Modica ma anche la bellezza di poterla rappresentare. ho sempre fatto della lealtà e del ‘fare squadra’ il mio percorso politico oltre che umano. Ed anche adesso ho voluto che così fosse.

Per quanto riguarda i rapporti personali e umani che intercorrono e sono intercorsi con Ignazio Abbate, essi non possono essere alterati da situazioni contingenti e legati ad altri ambiti.

Detto questo, c’è un percorso politico e amministrativo da portare avanti e quando il Sindaco mi ha manifestato l’intenzione di confermarmi nella sua squadra, non ho avuto remora alcuna ad accettarlo, l’ho fatto con entusiasmo, con il piacere e l’ambizione di proseguire il percorso iniziato, confermando i programmi di avvio mandato e con l’ambizione e la certezza di raggiungere gli obiettivi che c’eravamo prefissati, anche perché ci sono parecchi progetti in itinere, e che abbiamo la forte volontà di portare a termine.

Salva