Ripresa degli allenamenti per il Modica Calcio

Il rammarico per il pareggio contro la Nebros, dopo una gara ricca di occasioni da gol, è ancora vivo per il Modica Calcio che oggi è sceso in campo per la ripresa degli allenamenti con grande convinzione e determinazione in vista dei prossimi, fondamentali, impegni.

La formazione, guidata da mister Pasquale Ferrara, si appresta a vivere due gare consecutive in trasferta e la prima sarà in casa del Real Siracusa Belvedere, una squadra che ha cambiato tanto e che è cresciuta nel suo cammino in questa Eccellenza. Tutto il gruppo rossoblù è sceso in campo ad eccezione di Mollica, ancora impegnato con la terapia che lo porterà a recuperare dal suo infortunio.

