Domenica si svolge la XXI  edizione “M’illumino di meno 2025“ 

Domenica prossima, 16 Febbraio, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili, approvata con voto unanime dal Parlamento, avrà luogo l’iniziativa “ M’illumino di Meno edizione 2025 “ promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2. Quest’anno, è stata posta un’attenzione particolare al tema della moda dove, sempre di più, stanno maturando consapevolezza e voglia di sperimentare nuove pratiche di produzione e consumo alternative al fast fashion.

L’iniziativa è quella di spegnere simbolicamente, per un po’, le luci non indispensabili, compiere un gesto di risparmio o di efficienza energetica – soprattutto cambiando le lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo – e di riflettere sull’uso dell’energia. Meglio se collettivamente.

