Modica, il PD non entra in giunta: “Opposizione seria e propositiva”

Il Partito Democratico di Modica ha annunciato che non entrerà a far parte della giunta comunale guidata dalla sindaca Monisteri. La decisione è stata comunicata dal segretario del PD, Salvatore Poidomani, il quale ha chiarito che il partito non sosterrà politicamente l’attuale amministrazione, non indicherà assessori e non darà il proprio benestare a quelli eventualmente nominati dal primo cittadino.

Poidomani ha spiegato che il PD si pone come forza di minoranza e che, in quanto tale, ritiene che la responsabilità di amministrare la città spetti alla maggioranza che ha vinto le elezioni, composta da ben 21 consiglieri su 24. Il partito, ha assicurato il segretario, svolgerà un’opposizione seria e propositiva, valutando di volta in volta l’operato dell’Amministrazione nell’interesse dei cittadini, soprattutto alla luce della drammatica situazione finanziaria in cui versa la città.

Il PD chiede chiarezza sulle cause del dissesto finanziario e sull’entità reale del debito, sottolineando che tale situazione avrà gravi conseguenze sul tessuto economico e sociale della città, in particolare sulla parte più debole della popolazione. Poidomani ha inoltre evidenziato come i problemi di Modica vadano oltre la questione finanziaria, denunciando la mancanza di una guida e di un progetto per il futuro della città, nonché le criticità relative alla manutenzione, alla viabilità, al centro storico, ai servizi sociali e ai creditori.

La posizione del PD, dunque, si configura come un’opposizione costruttiva e responsabile, orientata alla tutela degli interessi della comunità modicana e alla ricerca di soluzioni concrete per affrontare le diverse problematiche che affliggono la città.

