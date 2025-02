Ragusa. Anche i residenti di Mendolilli chiedono più sicurezza

Si estende sempre di più la richiesta di sicurezza da parte dei cittadini residenti nelle contrade periferiche di Ragusa all’indirizzo del prefetto e del sindaco. Dopo gli abitanti nelle contrade Genisi e Gilestra, sono adesso anche i cittadini di Mendolilli a sollecitare maggiore attenzione. A darne comunicazione, anche in questo caso, la consigliera comunale Rossana Caruso chiarendo che “pure in quest’area si sono verificati numerosi furti e atti vandalici, creando un clima di insicurezza. Da qui la necessità di presentare un’altra petizione già protocollata a palazzo dell’Aquila”. “Anche in queste zone – è scritto nel documento – si riscontra scarsa illuminazione pubblica, mancanza di sistemi di videosorveglianza e un insufficiente presidio delle forze dell’ordine, elementi che favoriscono l’attività criminosa e compromettono la sicurezza delle abitazioni e delle aziende locali. Alla luce di queste considerazioni, chiediamo ufficialmente che la nostra istanza sia estesa anche alle contrade Genisi e Mendolilli, affinché il Comune possa adottare misure concrete per migliorare la sicurezza in tutte le aree periferiche”.

“Ribadiamo l’urgenza – prosegue la petizione – di: aumento della sorveglianza, con una maggiore presenza delle forze dell’ordine, specialmente nelle ore notturne; installazione di sistemi di videosorveglianza, nelle aree più vulnerabili e strategiche; miglioramento dell’illuminazione pubblica, con l’installazione urgente di nuovi punti luce nelle zone attualmente poco illuminate; promozione di incontri pubblici con l’amministrazione comunale, per discutere soluzioni condivise con i residenti e le attività economiche della zona. Confidiamo nella sensibilità e nell’attenzione dell’Amministrazione comunale affinché queste richieste trovino una rapida attuazione, nell’interesse della sicurezza e della qualità della vita di tutti i cittadini”.

