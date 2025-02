La Kudos Modica vola alto a Enna nella prima prova del Campionato Regionale Silver GAF FGI

Ieri si è svolta ad Enna la prima prova del Campionato Regionale a Squadre Silver GAF FGI.

Le atlete della Kudos si sono ben distinte per le ottime performance agli attrezzi ottenendo risultati di prestigio.

Risultati che arrivano oltre che per l’enorme impegno che mettono le nostre atlete in allenamento anche per la dedizione, la passione che i nostri tecnici, mettono in campo,nell’intento di farle crescere sempre più a livello sportivo e non solo.

A salire sul gradino più alto del podio è la Squadra Allieve LA3-Avanzate della Kudos Pozzallo con le ginnaste Bonvento Sofia, Floriddia Emma, Giardina Alice, Iozia Kimberly e Ruta Francesca.

Fra le Allieve LA3-base la Squadra composta da Buccheri Rebecca, Floriddia Marta, Iacono Chiara e Rendo Rachele si classifica al 2^ posto.

Un altro 2^ posto arriva con la Squadra Allieve LB3-base composta da Abbondo Cristina, Caschetto Shaira, Modica Natalia, Rubino Giulia e Scala Carlotta.

La Squadra Junior LB3-base composta da Giannì Marta, Giannì Miriam, Iemmolo Martina e Strazzeri Martina ci regala un meraviglioso 3^ posto così come le compagne di allenamento Belluardo Denise, Garrafa Fatima, Giannone Martina e Rendo Matilde fra le Allieve LA-base.

Fra le Allieve LA-base la seconda Squadra si piazza al 4^ posto con le ginnaste Bellaera Erika, Poidomani Chiara e Turlà Nina mentre la Squadra Allieve LA-giovanissime con le ginnaste Barrera Eva, Giurdanella Giulia, Musumeci Francesca e Schembari Giorgia, le più piccine a prendere parte ai campionati, si piazza al 9^ posto.

Il presidente della Kudos, Elisabetta Puglisi, felicissima dei risultati ottenuti, si complimenta con tutti, Atleti e Tecnici, esortandoli a continuare ad allenarsi duramente in vista dei prossimi campionati.

