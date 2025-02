Progetto EQuality a Ragusa, a supporto dei ragazzi in realtà scolastiche e associative

“Sin dall’inizio dell’attuale mandato, l’assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Ragusa ha avviato una interlocuzione con A.N.A.S (Associazione Nazionale Azione Sociale) per realizzare iniziative a supporto dei ragazzi in realtà scolastiche e associative.

Si inseriscono in questo senso, e già con ottimo riscontro, le attività del progetto “EQuality”, finanziato ad A.N.A.S. dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, che realizza due laboratori a supporto allo studio di 64 ore e un laboratorio artistico-creativo di 32 ore.

Entrambe le iniziative, afferma l’Assessore Catia Pasta, hanno preso avviso lo scorso 4 febbraio e si svolgono il martedì e giovedì pomeriggio nell’Istituto Comprensivo Vann’Antò-Palazzello.

Il progetto è rivolto a 20 ragazzi della Scuola Ecce Homo, suddiviso in gruppi 2^-3^ elementare e 4^-5^ elementare, e guarda in particolar modo ai ragazzi più in difficoltà”.

