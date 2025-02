Mercato ortofrutticolo Vittoria, Forza Italia “Le categorie abbiano voce in capitolo”

“Il mercato ortofrutticolo rappresenta il primo motore economico di Vittoria e le scelte sul suo presente e sul suo futuro debbono essere compiute alla fine di un percorso di dialogo”. Lo dice il segretario cittadino di Forza Italia, Andrea La Rosa, che si inserisce nel dibattito in corso allo stato attuale sulla struttura di Fanello e sulla sua funzionalità. “La Regione – aggiunge La Rosa – possiede un ruolo importante e strategico per il sito in questione e la sinergia, in questi casi, è prioritaria per fare sistema, le categorie devono avere voce in capitolo e l’impegno di Forza Italia sarà quello di vigilare e proporre iniziative che consentano il rilancio della struttura, senza perdere altro tempo e occasioni. Coinvolgere i nostri rappresentanti istituzionali regionali è fondamentale. Chiederemo supporto e presenza sull’argomento. Ho preso atto delle richieste di alcuni commissionari, le considero utili e interessanti, sia nel merito che nei contenuti, con riferimento alle condizioni strutturali dello stesso mercato oltre che su temi quali quelli della sicurezza interna, della viabilità, della gestione del sito in questione e numerosi altri. In fondo, si tratta di argomenti più volte sollevati da noi e messi in evidenza anche in consiglio comunale. Sia chiaro: qui c’è in gioco il futuro di centinaia di imprese, di migliaia di famiglie e della città tutta”. “Ecco perché – conclude La Rosa – a breve programmeremo un incontro con gli operatori della struttura e col mondo agricolo, a conferma del nostro impegno in questa direzione e consapevoli che solo attraverso il confronto e la giusta sinergia anche la politica può concretizzare obiettivi e risultati che noi auguriamo possano essere raggiunti il prima possibile dalla struttura e dagli operatori commerciali che vi operano i quali meritano di essere ascoltati e a cui occorre dare risposte rispetto alle esigenze che periodicamente manifestano”.

Salva