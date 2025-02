A Niscemi denunciato titolare di ristorante per violazioni della legge sulla sicurezza dei lavoratori

La Polizia di Stato di Gela e Niscemi, come disposto dal Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello, ha eseguito controlli amministrativi ad esercizi commerciali nei comuni di rispettiva competenza. A Niscemi, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, unitamente a personale dell’Ispettorato del Lavoro e dell’ASP, nel corso di detti controlli eseguiti in un’attività commerciale dedita alla ristorazione, hanno riscontrato e contestato al titolare diverse violazioni amministrative, quali: la mancata esposizione del cartello indicante il divieto di somministrazione di bevande alcoliche e super alcoliche a minori degli anni 18 e quello indicante gli effetti correlati ai livelli di concentrazione alcolemica. Inoltre, sono state riscontrate alcune violazioni delle vigenti norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n. 81/08, relative all’informazione dei lavoratori, la loro formazione ed altro. Un lavoratore presente nell’esercizio era sprovvisto di contratto di lavoro. Personale dell’ASP ha rilevato la mancanza di documentazione utile alla valutazione della regolarità dell’attività. A Gela, gli agenti della Polizia Amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza, hanno notificato la sospensione della licenza al titolare di un bar, con provvedimento emesso dal Questore ex art.100 tulps, poiché a seguito di ripetuti controlli, all’interno dell’esercizio sono state controllate persone con pregiudizi di carattere penale. Il provvedimento persegue l’obiettivo di neutralizzare, almeno temporaneamente, un luogo di ritrovo di soggetti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Analoghi controlli saranno programmati nelle prossime settimane.

