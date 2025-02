Sortino e Mezzasalma: “Riscontri importanti con la Legge su Ibla”

Lunedì scorso, in consiglio comunale a Ragusa, è stato approvato il piano di spesa della Legge su Ibla. I consiglieri Giovanni Sortino e Carla Mezzasalma esprimono, a distanza di giorni, soddisfazione per lo sblocco di risorse fondamentali per l’iter del parcheggio multipiano di Discesa Peschiera così come per lo stanziamento di fondi destinati alla residenzialità in centro storico.

“Con questo piano di spesa – affermano entrambi i consiglieri – possiamo dire concluso l’iter che avvierà i lavori del multipiano a Ibla: un’opera fondamentale per l’intera città attesa da ormai troppo tempo. Oltre ai capitoli per le manutenzioni ordinarie, di rilevante importanza sono gli stanziamenti per la residenzialità in centro storico. Crediamo sia doveroso da un lato incentivare a ritornare in centro, ma dall’altro lato dobbiamo fornire delle regole semplici, chiare e non rendere la vita impossibile a chi vuole investire nel cuore della città. Siamo consapevoli che la sfida è ardua, ma diventa una nostra prerogativa invertire la tendenza in sinergia con l’amministrazione comunale”.

