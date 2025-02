Don Patriciello a Ispica per incontrare gli studenti e la comunità

Un discorso essenzialmente incentrato sulla libertà. La libertà che ciascuno di noi deve cercare di conquistare, lottando se necessario. Parole pesanti come macigni, e che sono andate dritte all’indirizzo dei destinatari, quelle utilizzate ieri mattina da don Maurizio Patriciello, il prete coraggio di Caivano, autore di numerose prese di posizione di indubbio valore nella cosiddetta terra dei fuochi in Campania, il quale ha colloquiato con gli studenti e le studentesse dell’istituto superiore Curcio. I ragazzi hanno ascoltato con grande attenzione il racconto di don Maurizio riguardante la sua esperienza personale. E, inoltre, sono stati esortati dal sacerdote a fare sempre ciò che è giusto anche se questo, a volte, può essere impopolare o mettere tutti alla prova. La presenza di don Patriciello si registra nel contesto dei festeggiamenti di San Giovanni Bosco. Il sacerdote, poi, ieri sera ha pure incontrato la comunità. Era presente anche don Fortunato Di Noto. E, anche in questo caso, le riflessioni di don Patriciello sono risultate essere molto profonde e coinvolgenti. Le celebrazioni, in fase di svolgimento nella basilica della Santissima Annunziata, proseguono, intanto, anche oggi con la visita, alle 10, dei giovani dell’associazione Don Bosco alle case di accoglienza degli anziani con il simulacro di Don Bosco. Alle 16, poi, ci sarà l’Ora-talent con Don Bosco, animazione e giochi con i ragazzi e i giovani.

Domani, invece, è il giorno della festa esterna. Alle 8 lo sparo di colpi a cannone e il festoso scampanio, alle 9,30 l’arrivo in piazza Ss. Annunziata dei musici e sbandieratori Città di Floridia e dei Grifoni di Biscari-Tamburi di Acate. Alle 10 il giro di gala per le vie della città con la presenza dell’associazione cattolica Don Bosco. Il percorso seguirà il seguente itinerario: piazza Ss. Annunziata, corso Vittorio Emanuele, vie Cantù, D’Azeglio, Manzoni, Galliano, XX settembre, Crispi, D’Aosta, S. Pellico, Papa Giovanni XXIII, Ragusa, Acireale, dello Stadio, Sardegna, Trieste, Socrate, Micca, Rapisardi, corso Umberto I, piazza Unità d’Italia, corso Garibaldi, piazza Ss, Annunziata. Alle 11 la santa messa dei ragazzi. Alle 12 il rientro del giro di gala preceduto dalle associazioni cattoliche del Vicariato. Ci sarà lo sparo di colpi a cannone e il festoso scampanio. A seguire l’esibizione dei musici e sbandieratori Città di Floridia e I Grifoni di Biscari-Tamburi di Acate in piazza Ss. Annunziata. Nel pomeriggio, alle 16 l’arrivo in piazza Ss. Annunziata del corpo bandistico orchestra di fiati Santa Cecilia e, quindi, la trionfale uscita del simulacro di San Giovanni Bosco portato a spalla dai giovani dell’associazione per le vie: Ispica, Sant’Ilarione, Bellini, D’Azeglio, piazza padre Iabichella. Alle 17,30 l’ingresso del simulacro nella chiesa Santa Maria di Gesù. La processione proseguirà poi per le vie: Roma, piazza Unità d’Italia, corso Umberto I, Rapisardi, F.lli Bandiera, Lardo Don Paolo Ferlisi (ci sarà un momento di preghiera a cura dei giovani e bambini della catechesi), XXIV maggio, corso Garibaldi e piazza Santissima Annunziata.

