Unitre Modica. “Il Giubileo nella storia”

“Il Giubileo tra Fede e Politica. Una storia medievale“ questo il tema dell’incontro che ha avuto luogo a Modica nell’ambito del settimanale appuntamento del “Giovedì dell’Unitre”. Relatore il prof. Uccio Barone, storico che, come tale, prendendo lo spunto dalla apertura della Porta Santa avvenuta in occasione dello scorso Natale, si è soffermato sulla storia dei Giubilei che si sono susseguiti nell’arco dei secoli ed ha analizzato il contesto storico e sociale in cui è nato il primo Giubileo voluto da Papa Bonifacio VIII nel 1300. L’Oratore ha richiamato i precedenti storici della Prima Crociata del 1096, del Perdono di Assisi istituito da S. Francesco nel 1216 e dalla Perdonanza di Papa Celestino V nel 1294, tutti con privilegio di indulgenza plenaria.

Del Giubileo del 1300 Barone ha ricostruito le vicende appoggiandosi ad alcune Cronache medievali e alla Divina Commedia di Dante. In particolare è stata sottolineato il culto delle reliquie, a cominciare dalla devozione per la Veronica, il telo esposto ai fedeli che riporterebbe il volto di Cristo asciugato da una pia donna durante l’ ascesa al Calvario. Il prof. Barone ha ripercorso la storia dell’ invenzione medievale Purgatorio sulla base delle ricerche di Jacques Le Goff, concludendo la sua esposizione col Giubileo “senza Papi” del 1350 durante la cosiddetta “cattività avignonese”. L’interessante conferenza è stata supportata dalla proiezione di documenti d’Archivio e da un ampio corredo fotografico.

Salva