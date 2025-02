Crisi sanità a Vittoria, La Rosa(Forza Italia): “”Servono risposte risolutive, basta con le attese”

“Le continue criticità di cui, giorno dopo giorno, prendiamo atto, ci spingono, politicamente, a puntare i riflettori sull’intricato nodo legato alla sanità che riguarda Vittoria. Sappiamo che i disagi e i disservizi ci sono un po’ ovunque, ma a Vittoria sembrano amplificati. Sappiamo che l’attuale direzione strategica dell’Asp sta cercando di fare il possibile per recuperare il terreno perduto, ma in questa fase in cui i passi indietro sono in serie su tutto il territorio provinciale e regionale, sembra arduo colmare lacune sedimentatesi nel tempo. Il problema è che i cittadini continuano a subire tutte questo, a farne le spese. E tutto ciò non è ammissibile”.

Parola del segretario di Forza Italia Vittoria, Andrea La Rosa, che torna ad animare un dibattito mai sopitosi, su una questione che merita attenzione massima perché riguarda tutti i cittadini. “Leggo, addirittura – ancora La Rosa – di un intervento del presidente dell’Ordine dei medici di Ragusa, Roberto Zelante, che parla di un Sistema sanitario nazionale al collasso. Quindi, mi chiedo: cosa stiamo aspettando? Perché non si compiono quelle scelte adeguate atte a cercare di turare le numerose falle che riguardano la nostra città così come le altre del comprensorio ibleo? Sia chiaro. Sappiamo che non è un problema di facile risoluzione. Ma qui non si scorge neppure il tentativo di cambiare tendenza. Ecco perché vogliamo passare all’azione. Ed ecco perché chiederemo un incontro con i vertici del partito regionale per discutere delle problematiche che riguardano da vicino proprio la sanità iblea. Confidiamo in un impegno diretto degli stessi vertici del partito, con in testa la segreteria regionale di Forza Italia, affinché queste esigenze possano essere rappresentate all’assessorato regionale alla Salute e alla competente commissione dell’Assemblea regionale siciliana. E’ sempre più presente, da quello che riscontriamo quotidianamente, l’esigenza di un potenziamento dell’offerta ospedaliera del Guzzardi di Vittoria in linea con le attese dei cittadini del territorio servito. Naturalmente, ritorneremo sul tema sanità anche affrontando nello specifico i diversi disagi presenti e cercheremo di sensibilizzare chi dovrebbe agire con azioni concrete e risolutive”.

Salva