Pozzallo. Il consigliere Pisana passa a “Fratelli d’Italia”. Ammatuna: “Ho altro a cui pensare”

Cambia la geopolitica in seno a palazzo La Pira. Enzo Pisana, eletto due anni fa con la lista a supporto di Roberto Ammatuna sindaco “Città Comune”, passa a “Fratelli d’Italia”. È lo stesso consigliere a ufficializzare il passaggio al partito di Destra nel corso della Civica Assise di mercoledì sera, a palazzo La Pira. In tre minuti scarsi, Pisana ha dichiarato, tra le altre cose: “Da appartente al comparto sicurezza – ha letto in Aula il consigliere Pisana – ho apprezzato la vicinanza del governo agli uomini e alle donne che operano per garantore la sicurezza dei cittadini. Pertanto ho deciso di manifestare questo mio apprezzamento aderendo al partito “Fratelli d’Italia” e quindi annuncio il mio collocamento all’opposizione”.

Dopo l’abbandono di Pisana fra le file della maggioranza, è nato un dibattito fra alcuni consiglieri comunali presenti in Aula (dieci i presenti e sei assenti) dove si discuteva del fatto che moilti consiglieri comunali, nel corso di questi due anni e mezzo di sindacatura “ammatuniana”, dai banchi della maggioranza sono transitati in quelli dell’opposizione.

Il sindaco Ammatuna ha, però, replicato. “Se la mettiamo sui numeri – ha detto Ammatuna in aula – anch’io posso dire di aver preso il 74% dei voti due anni e mezzo fa, ma non concentro su questi aspetti. Il mio compito è quello di analizzare e risolvere i problemi dei cittadini. Quando un sindaco non riesce a risolvere i problemi della città, può anche prendere in considerazioni altre soluzioni. Io lavoro costantemente dalla mattina alla sera per cercare di risolvere i problemi di Pozzallo. Il mio compito è solo quello. Ognuno si prenda le proprie responsabilità, è quello che dissi quando ci insediammo. Quella frase resta il faro e la stella polare del lavoro del sottoscritto e di tutti i consiglieri comunali”.

Si assottiglia, invero, nonostante le parole di Ammatuna, sempre più il numero di consiglieri comunali facenti parte della maggioranza, a meno di due anni e mezzo dalla prossima tornata elettorale per decidere del nuovo inquilino a palazzo La Pira.

E a proposito di problemi da risolvere, nella mattinata di mercoledì sono stati designati tutti i funzionari dei vari settori che sono presenti a palazzo La Pira. Uno “sblocco” che equivale a far ripartire la macchina organizzativa dell’Ente comunale, ingessata nelle scorse settimane dalla mancanza di figure apicali che possano firmare atti ed autorizzazioni per una corretta gestione dello stesso Ente.

