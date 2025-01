Nasce a Modica l’Ambulatorio Solidale: un progetto di salute per tutti

Un nuovo faro di speranza si accende nella città di Modica con l’inaugurazione dell’Ambulatorio Solidale, un’iniziativa nata dalla collaborazione tra la Confraternita Misericordia e la società professionale MotukaMed srl. Questo poliambulatorio specialistico si fonda su valori di equità, uguaglianza e responsabilità sociale, mirando a garantire l’accesso a cure mediche di qualità per le fasce più vulnerabili della popolazione.

L’Ambulatorio Solidale rappresenta un’importante risposta alle crescenti difficoltà economiche che molti cittadini affrontano nel cercare assistenza sanitaria. Grazie alla disponibilità degli operatori, che offrono il loro servizio a titolo gratuito, l’ambulatorio intende tutelare il diritto alla salute di migranti, cittadini italiani in difficoltà e di chiunque si trovi in stato di necessità. L’iniziativa si impegna a garantire assistenza senza discriminazioni politiche, sociali o religiose, promuovendo un accesso equo alle cure.

Il progetto si integra con il Sistema Sanitario Nazionale, fornendo servizi che vanno a colmare le lacune esistenti. Tra le prestazioni offerte, ci sono visite specialistiche in cardiologia, ortopedia, medicina interna, diabetologia, geriatria, oculistica, ginecologia, consulenza psicologica e infermieristica. Inoltre, l’Ambulatorio Solidale prevede uno Sportello di Ascolto Psicologico per rispondere alle esigenze di chi affronta disagi psichici legati alla fragilità.

Il Direttore tecnico-scientifico dell’ambulatorio è responsabile della gestione dei reclami e delle segnalazioni, garantendo una rapida risoluzione grazie alla collaborazione con il Direttore Sanitario e i professionisti coinvolti.

L’accesso all’Ambulatorio Solidale è riservato a pazienti di età compresa tra i sei e i sessantacinque anni, non esenti da patologie e con un reddito lordo compreso tra 0 e 6.000 euro, che rinunciano a visite ed esami per motivi economici. Le richieste di prestazione possono essere effettuate tramite telefono, un modulo online o email, con un sistema di tracciamento che coinvolge i referenti delle Caritas Parrocchiali e i medici di Medicina generale.

La struttura si trova in via Resistenza Partigiana, all’interno di locali messi a disposizione dalla società MotukaMed srl. Con questa iniziativa, Modica si pone come esempio di solidarietà e attenzione ai bisogni della comunità, offrendo un servizio fondamentale a chi ne ha più bisogno. Un passo significativo verso la costruzione di una società più giusta e inclusiva, dove la salute è un diritto di tutti.

