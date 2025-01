L’Asp di Ragusa indice procedura di stabilizzazione per 70 infermieri e 42 operatori socio-sanitari

Con una delibera di recente adozione, l’ASP di Ragusa ha indetto un avviso pubblico per la stabilizzazione del personale sanitario e socio-sanitario non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dalla legge 234/2021 art.1 comma 268 lett.b) e successive modifiche.

Nel rispetto dei limiti della disciplina vigente, del Piano del Fabbisogno del personale 2024-26 e dei vincoli di finanza pubblica, si procederà alla copertura di 142 posti vacanti: tra questi, 70 infermieri, 42 operatori socio-sanitari, 11 fisioterapisti, 5 ostetriche, 4 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, 4 assistenti sociali, 2 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica, un logopedista e un infermiere pediatrico.

Dalla pubblicazione dell’Avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nella sezione ‘Bandi e concorsi’ del sito aziendale ( www.asp.rg.it ), previsto per venerdì 31 gennaio, i candidati avranno 15 giorni di tempo per presentare istanza di partecipazione.

Per il Direttore generale dell’Azienda Sanitaria, Giuseppe Drago, “è un altro passo significativo per potenziare il comparto, venire incontro alla richiesta di salute dei cittadini e restituire piena dignità ai nostri lavoratori. L’impegno della Direzione strategica sotto il profilo delle risorse umane è incessante e punta a soddisfare gli standard di qualità che l’assistenza sanitaria provinciale richiede”.

