Sono pubblicate le materie della Maturità 2025. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha, infatti, reso note le liste ufficiali, indirizzo per indirizzo.

Gli esami di Stato inizieranno il prossimo 18 giugno con la prima prova e vedrà, a seguire, la seconda prova scritta e l’esame orale.

Per i Licei, le materie di seconda prova scelte sono: Latino per il Classico; Matematica per lo Scientifico, anche per l’opzione Scienze applicate e la Sezione a indirizzo Sportivo; Lingua e cultura straniera 1 per il Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (Diritto ed Economia politica all’opzione Economico-sociale); Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico.

Per la seconda prova degli Istituti tecnici: Economia aziendale per l’indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” (Lingua inglese nell’articolazione “Relazioni internazionali per il marketing”, Informatica nell’articolazione “Sistemi informativi aziendali”) e Lingua inglese per l’indirizzo Turismo; Geopedologia, Economia ed Estimo per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; nell’indirizzo “Informatica e telecomunicazioni”, Informatica per l’articolazione “Informatica” e Telecomunicazioni per l’articolazione “Telecomunicazioni”; Progettazione multimediale nell’indirizzo “Grafica e comunicazione”; Economia, Estimo, Marketing e Legislazione per le articolazioni “Produzioni e trasformazioni” e “Gestione dell’ambiente e del territorio” degli Istituti agrari (Enologia per l’articolazione “Viticoltura ed enologia”).

Le commissioni della Maturità 2025 saranno miste, ovvero formate da 3 commissari interni, 3 esterni e un presidente, anche questo esterno.

Ai 3 commissari esterni sono affidate altrettante materie, che chiamiamo per questo esterne: variano ogni anno, e sono diverse a seconda del tuo indirizzo scolastico. Anche queste sono decise dal MIM, e spesso si alternano di anno in anno.

I commissari esterni, come quelli interni, avranno quindi il ruolo di correggere le prove scritte e presenziare alla prova orale, ponendo eventuali domande per quanto riguarda la loro materia. Avranno voce in capitolo anche sul voto finale e sulla lode, che però è una decisione collegiale, alla quale partecipano tutti i professori della commissione.

