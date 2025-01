Il pizzaiolo modicano Salvatore Terranova entra nella guida “L’Arcimboldo”

Il pizzaiolo modicano Salvatore Terranova entra a far parte della Guida 2025 de “L’Arcimboldo” con l’assegnazione di 3 Pennelli d’Oro nella categoria Artista Pop-Art.” L’Arcimboldo d’Oro” nasce per premiare gli Artisti del Gusto, in Italia e all’estero, coloro che con la loro professione, suddivisi per categorie peculiari, rispondono ai seguenti requisiti nell’ambito enogastronomico: “Artisti del Gusto, custodi e ambasciatori di arti antiche, capaci di saper narrare la storia, di comunicare la cultura del proprio territorio, guardando al futuro e restando al passo con i tempi e le tendenze, con unicità e capacità emozionale”.

Salvatore Terranova insieme alla sua compagna, Natalya, scommettendo sulla lunga esperienza di pizzaiolo acquisita in una delle più antiche pizzerie della bella località siciliana “La Bruschetta”, arrivano con la loro filosofia di pizza al centro di Bolzano.

Inizia giovanissimo a svolgere il lavoro di pizzaiolo come dipendente, ma la svolta avviene nel 2015, quando decide di iscriversi al corso di Master Istruttore presso Pizza News School. Dopo il periodo di formazione, propone al titolare di allora, i cambiamenti necessari, in termini di materie prime e di attrezzature, per migliorare il prodotto finale. Grazie alla fiducia che ottiene, diventa un valido professionista nel campo dell’arte bianca, tanto che il suo maestro d’infanzia gli chiede consulenze professionali. Proprio Nel 2021, il pizzaiolo modicano attraversa un periodo difficile a causa della pandemia da Covid-19. In quell’anno perde il lavoro per ben due volte. Così decide di avviare, insieme alla compagna la sua prima attività in proprio, da Modica al Trentino-Alto Adige con la pizzeria “Altro che pizza” a Bolzano.

In questa pizzeria offre la possibilità di scegliere fra tre tipologie di pizza: le Classiche come la Margherita, la Capricciosa e la Quattro Stagioni; le Pizze Gustose che si caratterizzano per degli abbinamenti di sapori particolarmente gustosi; e le Pizze Speciali d’autore. All’insegna della pizza Salvatore Terranova, Pizza Expert del Trentino-Alto Adige è diventato un vero e proprio ambasciatore del gusto nel profondo Nord.

