Incendio nel cuore della notte in via Mario Rapisardi. Le fiamme, intorno alle 3, hanno avvolto una Fiat Punto, parcheggiata nelle vicinanze di un rifornimento di benzina. L’incendio segue quello di qualche giorno fa sempre in via Mario Rapisardi. Annerita la facciata della casa antistante. Indagano i carabinieri della Stazione di Pozzallo. Non risultano danni ad altre cose o a persone.

foto castaldo

Salva