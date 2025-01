Scicli, Il sindaco Marino: tutta la comunità piange l’ex sindaco Adolfo Padua

Scicli ha perso un uomo di valore.

Il sindaco Mario Marino esprime il proprio cordoglio alla famiglia di Adolfo Padua per la scomparsa del proprio caro. Medico stimato e conosciuto in tutta la provincia, ex assessore provinciale in vari governi di viale del Fante a Ragusa, sindaco di Scicli per tre anni, il secondo chiamato a un mandato diretto dal popolo, Adolfo Padua ha incarnato un periodo di transizione storica che merita di essere letto e riletto con attenzione.

Persona dal tratto cordiale, disponibile, amabile, Adolfo Padua è stato un grande uomo di sport, fuori e dentro le istituzioni.

Da sempre vicino agli intellettuali e agli artisti di Scicli, ha incarnato un modo di essere popolare e di alto profilo nella rappresentanza della comunità.

Alla famiglia il cordoglio del sindaco e delle istituzioni comunali della città.

