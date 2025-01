Paolo Sanzaro confermato Segretario Generale Cisl Scuola Ragusa Siracusa

Il quarto congresso territoriale della Cisl Scuola Ragusa Siracusa conferma Paolo Sanzaro come segretario generale della categoria.

A completare la nuova segreteria sono Tiziana Sturiano e Gianluca Occhipinti.

“Si continua a lavorare nel segno della partecipazione e dell’innovazione – ha ricordato Sanzaro – Questo congresso serve a dare forma al futuro della comunità scolastica che si misura con esigenze sempre impellenti e con risposte che devono essere sempre più celeri.

La Cisl Scuola ha una presenza consolidata nei tanti istituti del nostro grande territorio – ha concluso Paolo Sanzaro – Da qui l’importanza del ruolo delle nostre Rsu che rappresentano il riferimento principale per i tanti colleghi che si rivolgono a noi quotidianamente per avere sostegno e consulenza.”

Al congresso, svolto nella sala conferenze dell’Open Land di viale Epipoli a Siracusa, hanno partecipato la segretaria generale della Cisl Scuola Sicilia, Francesca Bellia, e il segretario generale della UST Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore.

Il Congresso è stato chiuso dal segretario generale nazionale, Salvo Inglima, che è tornato sui temi della scuola italiana e sulle problematiche principali al centro dell’azione sindacale.

