Vitale: “Livello calcio giovanile a Ragusa raggiunge livelli importanti”

Ragusa – “Ritengo che il livello raggiunto dal nostro calcio giovanile, in questa stagione, sia da mettere in vetrina. Vuoi per i successi ottenuti nell’ambito dell’Under 17 dove, per la prima volta, una società iblea ha raggiunto il traguardo delle finali nazionali quanto per i riconoscimenti che i nostri allenatori-educatori ottengono anche a livello federale nazionale, e questo la dice lunga sulla bontà dell’attività di crescita che è stata portata avanti nel corso di tutti questi anni”. Ad affermarlo è il consigliere comunale di Ragusa, Daniele Vitale, sempre molto attento a tutto ciò che accade attorno al mondo dello sport a livello locale. “Ci tengo a manifestare i miei complimenti, anche a nome dell’amministrazione comunale – ancora Vitale – a tutti coloro che, nel corso di questi anni, non hanno mai smesso un attimo di portare avanti i propri progetti, a prezzo di numerosi sacrifici. La strada è stata lunga, e tutta in salita. Oggi si cominciano a ottenere alcuni risultati e questo è quanto di più importante si possa sperare circa la bontà della strada intrapresa fino a questo momento. Sono certo che sentiremo ancora parlare di questi ragazzi, di questi gruppi e, soprattutto, di questi staff tecnici che, passo dopo passo, hanno dimostrato di essere capaci di riuscire a “costruire” sì calciatori ma soprattutto uomini che, un domani, potranno essere impegnati, con la mentalità da sportivi, nella società affrontando tutte le sfide che saranno poste loro innanzi”.

