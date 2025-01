Ragusa Calcio. Mister Erra: “Dai miei ragazzi chiedo una reazione a livello caratteriale”

Oggi si svolgerà la 21^ giornata di campionato Serie D- Girone I (ovvero la quarta giornata di ritorno) presso lo stadio Aldo Campo, e vedrà il Ragusa affrontare una delle squadre blasonate di questa stagione 2024/25, ovvero la Reggina, che attualmente si trova seconda in classifica.

Fischio d’inizio alle ore 15.00.

“Settimana vissuta con qualche defezione, però siamo pronti in vista di domani, che per noi è un match importante- ha commentato mister Alessandro Erra- “La Reggina è una squadra che non ha bisogno di presentazione, si tratta di una realtà importante abituata a campionati di livello superiore, con giocatori di esperienza in tutti i reparti. Domani ci attende un compito arduo, ma noi ci siamo preparati al meglio.

Ai miei ragazzi cosa chiedo? Chiedo una reazione, perché domenica abbiamo perso in modo rocambolesco, ed è stata una sconfitta bruciante, che non meritavamo, anche per il modo in cui è maturata, e ha denotato qualche battuta a vuoto a livello di esperienza, e questo purtroppo lo sappiamo perché abbiamo tanti ragazzi alla prima esperienza. Ciò non toglie che dobbiamo fare tesoro dei nostri errori e voltare pagina. Davanti a noi abbiamo un obiettivo da poter e voler raggiungere. Ciò che mi interessa domani è appunto che i miei ragazzi reagiscano a questa situazione negativa a livello di risultati, perché le prestazioni sono positive. Attendo dunque una reazione a livello caratteriale, fatta di lucidità e letture corrette. Domani la partita è in casa, nel nostro Aldo Campo e vogliamo vedere i tifosi combattivi pure loro sugli spalti, per affrontare tutti insieme la partita”.

Inoltre la società dell’Asd Ragusa Calcio annuncia l’arrivo del nuovo muro alto 2 metri: si tratta del portiere inglese, classe 2006, Evangelos Katsaros.

Ecco la scheda di presentazione.

EVANGELOS KATSAROS

Data di nascita- 17/02/2006

Luogo di nascita- Thessaloniki

Ruolo- Portiere

Altezza- 2 metri

Peso- Kg 75

Esperienze passate:

-Paok (5 anni)

-Reggina (4 mesi)

Commento del giovane portiere:

“Secondo me il Ragusa Calcio è un buon club per continuare la mia carriera e aiutarmi a migliorare sempre di più per il mio futuro e la mia crescita. Sono pronto per questa nuova avventura. Forza Ragusa!”.

Salva