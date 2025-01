Efficientamento energetico a Pozzallo. Consegnati i lavori

Sono stati consegnati alla ditta VIMAS S.R.L. i lavori di efficientamento energetico previo relamping degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Pozzallo di alcune vie del centro abitato di Pozzallo.

In particolare gli interventi da eseguire interesseranno alcune arterie principali quali Via Garibaldi, Via Giunta, Via Diaz, Via Solferino, Via Verdi, Via Della Repubblica ecc…

“Tali interventi sono importanti, non soltanto perché assicurano i massimi livelli di sicurezza, ma anche perché si ottiene una diminuzione dei consumi energetici – spiega il sindaco, Roberto Ammatuna”.

L’importo dei lavori a seguito del ribasso operato, risulta essere pari ad 43.391,71 euro, finanziati con decreto del Ministero dell’Interno.

Già dalla prossima settimana avranno materialmente inizio e sono previsti 120 giorni per consegnare le opere ultimate.

Intanto continuano di ammodernamento dell’impianto elettrico del quartiere Scaro interessato da continui blackout specialmente nel periodo estivo.

I lavori dovrebbero terminare tra 15/20 giorni.

