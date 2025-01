Concorsi al Comune di Pozzallo. Iozzia polemizza. Riceviamo

I lavori della commissione d’indagine sulle problematiche dei concorsi relativi alle figure apicali del Comune di Pozzallo, hanno trovato conclusione nella relazione che presentata al consiglio comunale per la presa d’atto prevista dal regolamento,. Il consigliere comunale Rosario Iozzia, nel corso della seduta di lunedì è intervenuto sulla questione. Di seguito, ci ha fatto pervenire la sua posizione .

“In vero, dispiace dover prendere atto che, nonostante l’importanza dell’argomento e le ripetute richieste di trasparenza e di verità in merito da parte del Sindaco, alcuni colleghi consiglieri e commissari che sostengono l’Amministrazione comunale, adducendo ragioni di scadenza dei tempi previsti, ragioni poi rivelatesi infondate come chiarito nei verbali di commissione, abbiano tentato di impedire la conclusione dei lavori della commissione per dare finalmente concretezza a quello squarcio di luce e di verità richiesto a gran voce dalla loro stessa Amministrazione. Forse, mi chiedo, quelle forze occulte di cui tanto il Sindaco si lamenta non sono così occulte e non vanno ricercate solamente fra i banchi dell’opposizione.

A tal proposito, ritengo opportuno richiamare l’ultima dichiarazione, di una lunga serie, riportata dagli organi di stampa, con cui il Sindaco per l’ennesima volta lamenta che alcuni consiglieri avanzano interrogazioni e segnalazioni, spingendosi ad avvisare che farà i loro nomi e cognomi, pensando forse in tal modo di scoraggiarechi osa disturbare il suo operato.

Ebbene, io penso di essere uno dei consiglieri, di cui il Sindaco ha preannunciato di fare il nome, che ha presentato interrogazioni, mozioni (ultima quella sulla qualificazione del personale comunale) e segnalazioni di illegittimità negli atti adottati dall’Amministrazione. Tutti atti sempre e solo rivolti all’interesse dell’ente, della comunità e finalizzati ad evitare illegittimità nell’azione amministrativa, come può verificare chiunque dalla lettura degli stessi.

Ricordi il Sindaco che il ruolo, i compiti e le prerogative dei consiglieri comunali sono previsti dalle norme vigenti, dallo Statuto e dal Regolamento, che assegnano ai consiglieri investiti del mandato elettivo funzionipropositive ma, al contempo,anche funzioni di controllo dell’attività dell’Amministrazione in nome e per conto dei cittadini rappresentati.

Ritengo pertanto particolarmente grave che il Sindaco, anziché indirizzare i propri sforzi a garantire l’adozione di atti legittimi e quindi non passibili di alcuna segnalazione, ormai da mesi continui in varie sedi (consiglio comunale, interviste, ecc…) a tentare di far cessare ogni forma di dissidenza e di mancata sudditanza da parte dei consiglieri, con frasi che richiamano a fantasiose e misteriose forze di ogni genere.

Tornando infine al merito dei lavori della commissione, ritengo opportuno fare chiarezza una volta per tutte in merito alle affermazioni del Sindaco, rese a vari organi di stampa e anche in alcune sedute del consiglio comunale, riguardo il fatto che a suo dire gli sarebbe stato impedito di portare a termine i concorsi per cavilli e piccole imperfezioni segnalate dai consiglieri.

La prima verità, certificata dagli atti di commissione, è che non si tratta di cavilli: la mancata pubblicazione all’Albo Pretorio degli avvisi di concorso è un cavillo? L’assunzione effettuata dalla Giunta anziché dal dirigente, per di più con individuazione diretta delle graduatorie (e quindi dei dipendenti) da assumere senza alcun avviso pubblico è un cavillo? Infatti è stato accertato che la Giunta stessa ha annullato le delibere in autotutela, su parere del segretario e dell’avvocato Bianca nominato dal sindaco.

La Legge: è questa l’unica forza, né occulta né misteriosa, che ha ostacolato il percorso delle assunzioni ed il cui mancato rispetto ha determinato la paralisi dell’ente.

La seconda verità che viene fuori dagli atti di commissione è che l’Amministrazione non è per niente stata impedita a concludere i concorsi, come ripetutamente dichiarato dal Sindaco:i concorsi sono stati in realtà portati a termine, al contrario di quanto affermato dal Sindaco.

Infatti, il dirigente del personale Puglisi il 30 giugno 2023, al termine di procedure finalmente corrette, ha adottato i provvedimenti n. 832, 833, 834 e 835 con cui sono stati nominati i vincitori per un posto di Dirigente Finanziario e per tre posti di Funzionari categoria D di cui uno Tecnico, uno Contabile e uno Amministrativo.Non è quindi vero che l’Amministrazione non ha potuto fare i concorsi.

E allora ci si chiede perché i vincitori non sono stati assunti? La risposta è chiara: perché l’Amministrazione comunale non ha approvato in tempo utile il rendiconto 2022, atto necessario per poter procedere all’assunzione. Pertanto, nessuna forza del male ha impedito alcunché, visto che gli atti legittimi hanno portato alle nomine dei vincitori: è stata semmai la stessa Amministrazione, forza occulta di sé stessa, a rendere impossibile le relative assunzioni non provvedendo alla adozione degli atti propedeutici all’approvazione dello strumento finanziario necessario.

Concludo questo mio intervento nella speranza, che vuole essere anche un invito, che d’ora innanzi prevalga il rispetto dei ruoli e delle prerogative di ciascuno, anche quando queste non siano coincidenti con le idee proprie, e che cessino gli attacchi gratuiti e fuori luogo mirati unicamente a screditare e a tentare di azzerare ogni forma democratica e legittima di controllo od opposizione, per il bene della nostra città e nell’interesse dell’ente amministrato.

Nel ringraziare i colleghi consiglieri della commissione per l’apporto che ciascuno ha assicurato, pur con diversi punti di vista, utile a giungere a fare chiarezza sulla problematica e alla conclusione dei lavori di cui oggi il Consiglio comunale prende atto, propongo ai colleghi consiglieri che la relazione del Presidente della Commissione e la relazione conclusiva della stessa Commissione, di cui in questa sede si prende atto,siano pubblicati nel sito istituzionale dell’ente così da consentire a tutti, in piena trasparenza, di poter conoscere i fatti emersi e le responsabilità individuate. Chiedo pertanto al Presidente che quest’ultima proposta sia messa ai voti”.

Il Consigliere Comunale, Dott. Rosario Iozzia

