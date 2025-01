Un intero nucleo familiare finisce in ospedale per intossicazione da monossido di carbonio. E’ accaduto in zona Pozzo Cassero a Modica. Oltre al 118, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Si ipotizza che il problema possa dipendere dalle esalazioni emesse dalla fossa biologica al servizio dell’immobile residenziale della famiglia.

