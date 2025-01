Bullismo. Fdi Modica chiede che si celebri la Giornata del rispetto

Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia invita l’amministrazione comunale e le scuole di Modica a celebrare la “Giornata del Rispetto”. Una giornata istituita, con un emendamento di Fratelli d’Italia alla legge n. 70/2024 in contrasto al bullismo e al cyberbullismo, in memoria di Willy Monteiro Duarte e che ricorrerà il 20 gennaio di ogni anno.

Invitiamo l’amministrazione comunale e le scuole – si legge nella nota del coordinatore cittadino, Marco Naní – ad attivare iniziative finalizzate alla celebrazione della Giornata del Rispetto, a dedicare e ad affrontare le tematiche del rispetto degli altri, della sensibilizzazione contro la violenza psicologica e fisica e del contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione e, inoltre, a ricordare la figura di Willy Monteiro Duarte, il giovane di 21 anni che nel 2020 è stato massacrato di botte e ucciso a Colleferro, durante una rissa, per essere intervenuto in difesa di un amico.

la prima Giornata del Rispetto – prosegue la nota del circolo di Fratelli d’Italia – cadrà il prossimo 20 gennaio, giorno di nascita del giovane Willy. Un esempio concreto di come si possa essere eroi di questo tempo e anche di come il rispetto sia una linea guida fondamentale per l’educazione delle giovani generazioni.

Alla luce dei sempre più frequenti atti di violenza di cui, sempre più spesso, sono teatro le nostre strade e le nostre piazze – conclude Marco Naní – auspichiamo che ci sia la doverosa sensibilità nei confronti di una tematica troppo spesso sottovalutata.

Salva